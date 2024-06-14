Німеччина знову заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - журналіст

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС запровадив вже 13 пакетів санкцій проти Росії.

Влдночас у середу, 12 червня, країни-члени Європейського союзу не дійшли згоди щодо 14-го пакета санкцій проти Росії. Цього разу перешкодою була не Угорщина, а Німеччина.

Сьогодні посли ЄС знову обговорювали новий пакет санкцій, однак знову не затвердили.

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