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Німеччина знову заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - журналіст

Фото: Німеччина знову заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина у п'ятницю, 14 червня, знову заблокувала затвердження країнами-членами Європейського союзу 14-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Сьогодні мала бути досягнута домовленість, але Німеччина все ще не готова дати "зелене світло", - повідомив журналіст.

За його словами, переговори продовжаться наступного тижня.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС запровадив вже 13 пакетів санкцій проти Росії.

Влдночас у середу, 12 червня, країни-члени Європейського союзу не дійшли згоди щодо 14-го пакета санкцій проти Росії. Цього разу перешкодою була не Угорщина, а Німеччина.

Сьогодні посли ЄС знову обговорювали новий пакет санкцій, однак знову не затвердили.

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