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Германия снова заблокировала новый пакет санкций ЕС против России, - журналист

Фото: Германия снова заблокировала новый пакет санкций ЕС против России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия в пятницу, 14 июня, снова заблокировала утверждение странами-членами Европейского союза 14-го пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Сегодня должна была быть достигнута договоренность, но Германия все еще не готова дать "зеленый свет", - сообщил журналист.

По его словам, переговоры продолжатся на следующей неделе.

Санкции ЕС против России

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС ввел уже 13 пакетов санкций против России.

В то же время в среду, 12 июня, страны-члены Европейского союза не пришли к согласию относительно 14-го пакета санкций против России. В этот раз препятствием была не Венгрия, а Германия.

Сегодня послы ЕС снова обсуждали новый пакет санкций, однако снова не утвердили.

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Санкции против РоссииЕвросоюз