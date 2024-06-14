Германия снова заблокировала новый пакет санкций ЕС против России, - журналист

Санкции ЕС против России

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС ввел уже 13 пакетов санкций против России.

В то же время в среду, 12 июня, страны-члены Европейского союза не пришли к согласию относительно 14-го пакета санкций против России. В этот раз препятствием была не Венгрия, а Германия.

Сегодня послы ЕС снова обсуждали новый пакет санкций, однако снова не утвердили.

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