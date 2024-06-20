Германия вновь препятствует принятию нового пакета санкций ЕС против России, - Reuters
Страны Европейского союза не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России, поскольку Германия заблокировала его принятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Дипломаты ЕС сообщили, что нерешительность Германии отчасти объясняется внутренними разногласиями между ее Министерством иностранных дел и ведомством канцлера.
Ранее ЕС исключил из нового пакета один из пунктов, поскольку Германия посчитала его проблематичным. Он распространял действие так называемой "оговорки о запрете России" на дочерние компании в третьих странах. По словам дипломатов, пункт статьи 12G был исключен из компромиссного текста, распространенного среди государств-членов незадолго до встречи послов.
Согласно проекту ранней версии пакета, этот пункт должен был заставить дочерние компании "контрактно запретить реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России".
ЕС постоянно усиливает санкции против Москвы за ее вторжение в Украину в 2022 году, но его усилия подрываются обходом санкций через третьи страны. Включение этого пункта еще больше ужесточило бы меры блока. По словам дипломатов, послы продолжат дебаты в четверг.
Официальные лица из 27 стран Европейского союза уже более месяца обсуждают пакеты санкций. Новые меры включают запрет на перевалку российского СПГ и план привлечения операторов ЕС к ответственности за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами из третьих стран.
Санкции против России
С начала полномасштабной агрессии против Украины Европейский союз уже ввел 13 пакетов санкций, направленных на подрыв российской экономики и военных возможностей. Работа над 14-м пакетом санкций идет полным ходом, и ожидается, что он будет включать дополнительные ограничения против 21 российской компании.
Помимо ужесточения санкционных мер, новый пакет также призван усложнить для бизнеса обход существующих ограничений.
Ранее сообщалось, что страны ЕС не могут согласовать 14-й пакет санкций против РФ из-за Германии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.