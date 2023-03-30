Німеччина знайшла рішення дефіциту робочої сили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Німеччина реформує імміграційний закон, щоб збільшити кількість працівників з країн, що не входять до ЄС, на 60 тисяч осіб на рік. Уряд канцлера Олафа Шольца поставив перед собою мету подолати дефіцит робочої сили в найбільшій економіці Європи.

Раніше ми повідомляли, бюджетний комітет бундестагу в Німеччині схвалив надання ще 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Нагадаємо, британський король Чарльз III відвідав Німеччину, це став його перший візит як монарха.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.