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Король Британії Чарльз ІІІ здійснив перший закордонний візит

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Середа 29 березня 2023 23:35
Король Британії Чарльз ІІІ здійснив перший закордонний візит Фото: король Британії Чарльз ІІІ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британський король Чарльз III здійснив перший візит як монарх. Він відвідав Німеччину у супроводі королеви-консорту Камілли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У Берліні британського короля прийняв президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. У повітрі літак із Чарльзом та Каміллою супроводжував німецький винищувач, а в Берліні чекав почесний кортеж.

За словами Штайнмайєра, рішення британського монарха обрати Німеччину як першу країну для офіційного візиту – важливий жест у німецько-британських відносинах.

Король спочатку мав відвідати Францію. Візит Чарльза до Парижа не відбувся через заворушення, спричинені пенсійною реформою. Очікується, що під час зустрічі король і президент зосередяться на питаннях навколишнього середовища, зелених технологій та міського благоустрою.

Раніше повідомлялося, що король Чарльз III відвідав українських військовослужбовців, які навчаються у Великій Британії. Він приїхав на тренувальну базу у Вілтширі.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великобританії зустрівся з королем Чарльзом ІІІ.

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