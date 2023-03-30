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Німеччина знайшла рішення дефіциту робочої сили

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Німеччина , Четвер 30 березня 2023 04:07
Німеччина знайшла рішення дефіциту робочої сили Фото: Бундестаг вирішує проблему робочої сили в країні (bundestag.de)
Автор: РБК-Україна

Німеччина оприлюднила проект реформ щодо професійної підготовки та сприяння імміграції людей з Балканських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Німеччина реформує імміграційний закон, щоб збільшити кількість працівників з країн, що не входять до ЄС, на 60 тисяч осіб на рік. Уряд канцлера Олафа Шольца поставив перед собою мету подолати дефіцит робочої сили в найбільшій економіці Європи.

"Забезпечення нашої кваліфікованої робочої сили є одним із найбільших економічних завдань Німеччини на найближчі десятиліття", — заявив міністр праці Німеччини Губертус Хайль

Раніше ми повідомляли, бюджетний комітет бундестагу в Німеччині схвалив надання ще 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Нагадаємо, британський король Чарльз III відвідав Німеччину, це став його перший візит як монарха.

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