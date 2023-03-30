Германия нашла решение дефицита рабочей силы
Германия обнародовала проект реформ по профессиональной подготовке и содействию иммиграции людей из Балканских стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Германия реформирует иммиграционный закон, чтобы увеличить количество работников из стран, не входящих в ЕС, на 60 тысяч человек в год. Правительство канцлера Олафа Шольца поставило перед собой цель преодолеть дефицит рабочей силы в крупнейшей экономике Европы.
"Обеспечение нашей квалифицированной рабочей силы является одной из крупнейших экономических задач Германии на ближайшие десятилетия", - заявил министр труда Германии Губертус Хайль
Ранее мы сообщали, что бюджетный комитет бундестага в Германии одобрил предоставление еще 12 миллиардов евро на военную помощь Украине.
Напомним, британский король Чарльз III посетил Германию, это стал его первый визит в качестве монарха.
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