Германия не сможет полностью закрыть военные пробелы до 2030 года, - Писториус

В Германии полагают, что пробелы Вооруженных сил страны пока не смогут полностью закрыть. И так будет происходить как минимум до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, которого цитирует Tagesschau.

"Мы все знаем, что существующие пробелы не могут быть полностью устранены до 2030 года. Вот почему мы должны расставить приоритеты", - сказал Писториус.

Как пишет издание, пострадавший в результате недофинансирования после окончания холодной войны Бундесвер "находится в еще худшем состоянии, чем год назад". Это вместе с тем, что оружие и боеприпасы, переданные Украине, в большинстве своем еще не заменены.

По словам же Писториуса, сейчас перед Бундесвером стоят три задания.

"Это оборона страны и Альянса, а также международные кризисные операции. Это требует навыков, подкрепленных материальной частью и кадрами", - пояснил глава Минобороны Германии, имея в виду высокий спрос в Бундесвере.

Как отмечает издание, поставки оружия в Украину привели к возникновению пробелов в Бундесвере, в СМИ обращают внимание, что ранее Писториус заявлял о намерении провести переговоры с представителями военной промышленности.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус попросил для Бундесвера дополнительно 10 млрд евро.

Также сообщалось, что из-за непрекращающейся российской агрессии против Украины уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хегль призвала увеличить спецфонд для Бундесвера втрое.

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