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Внесок у розв'язання війни. Німеччина зробила важливу заяву про "Північний потік-2"

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Вівторок 29 листопада 2022 21:23
Внесок у розв'язання війни. Німеччина зробила важливу заяву про "Північний потік-2" Фото: Німеччина зробила важливу заяву про "Північний потік-2" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Підтримка будівництва газопроводу "Північний потік-2" була внеском Німеччини у розв'язання Росією війни проти України.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter відомства.

"Ми твердо стоїмо на боці України. Але ми також маємо чітко сказати: з сьогоднішнього погляду, відданість "Північному потоку-2" у відповідь на анексію Криму була внеском Німеччини у розв'язання війни", - заявив міністр юстиції.

Раніше ми писали, що Німеччина передасть Україні 14 безпілотників THeMIS. Провідний європейський розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann підписали відповідний контракт.

Також повідомлялося, що данські ЗМІ опублікували нове фото ушкоджень російського газопроводу "Північний потік-2" у економічній зоні Данії.

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