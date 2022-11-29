Внесок у розв'язання війни. Німеччина зробила важливу заяву про "Північний потік-2"
Підтримка будівництва газопроводу "Північний потік-2" була внеском Німеччини у розв'язання Росією війни проти України.
Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter відомства.
"Ми твердо стоїмо на боці України. Але ми також маємо чітко сказати: з сьогоднішнього погляду, відданість "Північному потоку-2" у відповідь на анексію Криму була внеском Німеччини у розв'язання війни", - заявив міністр юстиції.
Раніше ми писали, що Німеччина передасть Україні 14 безпілотників THeMIS. Провідний європейський розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann підписали відповідний контракт.
Також повідомлялося, що данські ЗМІ опублікували нове фото ушкоджень російського газопроводу "Північний потік-2" у економічній зоні Данії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.