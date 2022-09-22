Німеччина збирається націоналізувати дочку "Газпрому". РФ не отримає компенсації

Компанія Sefe зі штаб-квартирою в Берліні є колишньою дочірньою структурою російського "Газпрому" та вже перебуває у довірчому управлінні німецького уряду. Найближчим часом вона перейде у власність держави.

"Такі заходи пов’язані із ситуацією навколо газової компанії зі штаб-квартирою в Лейпцигу VNG (Verbundnetz Gas Agbo), яка на початку вересня подала заявку на державну допомогу", - йдеться у повідомленні.

VNG до цього уклала великий контракт на постачання російського газу через Sefe - до перебоїв з постачанням газу, спричиненим, зокрема, зупинкою Північного потоку.

"Націоналізація Sefe стане кроком на користь безпеки Німеччини, і тому не передбачатиме компенсацій з боку німецької влади російській стороні", - додали наостанок.