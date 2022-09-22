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Германия собирается национализировать дочку "Газпрома". РФ не получит компенсации

Фото: Германия собирается национализировать дочь "Газпрома" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Германии намерены провести национализацию компании Sefe – бывшей дочерней компании "Газпрома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Компания Sefe со штаб-квартирой в Берлине - бывшая дочерняя структура российского "Газпрома" и уже находится в доверительном управлении немецкого правительства. В ближайшее время он перейдет в собственность государства.

"Такие меры связаны с ситуацией вокруг газовой компании со штаб-квартирой в Лейпциге VNG (Verbundnetz Gas Agbo), которая в начале сентября подала заявку на государственную помощь", - говорится в сообщении.

VNG до этого заключила большой контракт на поставку российского газа через Sefe - к перебоям с поставками газа, вызванным, в частности, остановкой Северного потока.

"Национализация Sefe станет шагом в пользу безопасности Германии, и потому не будет предусматривать компенсаций со стороны германских властей российской стороне", - добавили напоследок.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия тайно готовится национализировать бывшую "дочь" "Газпрома".

Однако ранееканцлер Германии Олаф Шольц выступил против полной национализации Gazprom Germania, чтобы не слить президента РФ Владимира Путина.

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