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Німеччина збільшить допомогу Україні до 8 млрд євро наступного року

Фото: Німеччина збільшить допомогу Україні до 8 млрд євро наступного року (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина підтвердила, що у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні. Йдеться про суму у 8 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного міністра у європейських справах Німеччини Анну Люрманн перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ.

"Федеративна Республіка Німеччина подвоїть військову підтримку України наступного року з 4 мільярдів до 8 мільярдів", - сказала вона.

Німецький міністр наголосила, що цей тиждень є вирішальним тижнем для ЄС та України стосовно питання про початок переговорів про вступ.

Люрманн додала, що позиція Німеччини щодо євроінтеграції України чітка. За її словами, 26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку переговорів.

Додамо, що ще минулого місяця Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро. 

Допомога Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Також відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів.

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Військова допомога