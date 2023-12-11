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Германия увеличит помощь Украине до 8 млрд евро в следующем году

Фото: Германия увеличит помощь Украине до 8 млрд евро в следующем году (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия подтвердила, что в 2024 году удвоит военную помощь Украине. Речь идет о сумме в 8 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного министра по европейским делам Германии Анну Люрманн перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

"Федеративная Республика Германия удвоит военную поддержку Украины в следующем году с 4 миллиардов до 8 миллиардов", - сказала она.

Немецкий министр подчеркнула, что эта неделя является решающей неделей для ЕС и Украины по вопросу о начале переговоров о вступлении.

Люрманн добавила, что позиция Германии по евроинтеграции Украины четкая. По ее словам, 26 членов ЕС очень сплочены в том, что хотят начала переговоров.

Еще в прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.

Помощь Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Также известно, что в Германии окончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.

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Военная помощь