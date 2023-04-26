У Польщі відкриють центр обслуговування та ремонту українських танків Leopard-2
Обслуговування та ремонт танків Leopard 2А4 і 2А6, на яких воюють українці, проходитимуть на заводі "Bumar-Łabędy" у Ґлівіце. У травні запрацює сервісний центр.
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Блащак нагадав, що під час п'ятничної зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Рамштайні він підписав угоду зі своїм німецьким колегою щодо створення сервісного центру для всього сімейства танків Leopard 2. Він підкреслив, що "сервісний центр почне роботу в травні".
Голова Міноборони сказав, що найближчим часом в Україні будуть два батальйони танків Leopard 2 у версіях 2А4 і 2А6, які обслуговуватимуться і ремонтуватися на заводі Bumar-Łabędy.
Блащак підкреслив, що вибір цього заводу обумовлений тим, що впродовж 20 років він займається обслуговуванням і ремонтом, а також модернізацією танків Leopard 2А4 до версії 2PL. Він нагадав, що в Ґлівіце ремонтують і модернізують польські танки сімейства Т-72, які, за словами української сторони, добре працюють.
Leopard 2 - основні бойові танки виробництва німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann. Вони знаходяться на озброєнні армій багатьох країн Європи, в тому числі кілька сотень штуку Польщі та Німеччини.
Bumar-Łabędy є однією з компаній, що входять до Польської зброярської групи. Компанія є суб'єктом господарювання, яка віднесена до підприємств стратегічного значення для оборони країни. Фірма спеціалізується на виробництві, ремонті та модернізації бронетехніки.
Нагадаємо, ще 7 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що влада країни готова створити центр обслуговування переданих Україні Leopard 2. Але для цього необхідні запчастини.
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