Німеччина застерегла Росію від гібридних атак і подальшої ескалації

Зустріч Вадефуля з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку та тривала лише 20 хвилин.

За даними німецької делегації, очільник німецького дипломатичного відомства наголосив, що спроби гібридних атак - зокрема інцидент зі спробою нападу в Лейпцигу, за який Берлін вважає відповідальною російську військову розвідку ГРУ, - не похитнуть рішучості Німеччини у підтримці України.

Вадефуль підкреслив, що такі дії лише погіршують двосторонні відносини між країнами.

Водночас він зазначив, що повернення до конструктивного діалогу можливе у разі припинення Росією війни проти України, яка порушує міжнародне право.

Проте наразі з боку Москви щирої готовності до компромісів не спостерігається.

Німецька сторона ініціювала переговори на тлі прагнення європейських країн повернути собі позиції у процесі врегулювання війни.

Це були перші прямі переговори на рівні очільників зовнішньополітичних відомств Німеччини та Росії з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Раніше цього ж тижня російський міністр Сергій Лавров провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.

За підсумками тих переговорів стало відомо, що американська сторона запросила російського диктатора Володимира Путіна на майбутній саміт G20 у Маямі.