Германия предостерегла Россию от гибридных атак и последующей эскалации

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Россию прекратить гибридные атаки и отказаться от дальнейшей эскалации против Германии, Европы и НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Встреча Вадефуля с главой МИД России Сергеем Лавровым состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и длилась всего 20 минут.
По данным немецкой делегации, глава немецкого дипломатического ведомства подчеркнул, что попытки гибридных атак - в частности, инцидент с попыткой нападения в Лейпциге, за который Берлин считает ответственной российскую военную разведку ГРУ, - не поколеблют решимости Германии в поддержке Украины.
Вадефуль подчеркнул, что такие действия только усугубляют двусторонние отношения между странами.
В то же время он отметил, что возвращение к конструктивному диалогу возможно в случае прекращения Россией войны против Украины, нарушающей международное право.
Однако со стороны Москвы искренней готовности к компромиссам не наблюдается.
Немецкая сторона инициировала переговоры на фоне стремления европейских стран вернуть себе позиции в процессе урегулирования войны.
Это были первые прямые переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств Германии и России с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Ранее на этой же неделе российский министр Сергей Лавров провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.
По итогам переговоров стало известно, что американская сторона пригласила российского диктатора Владимира Путина на предстоящий саммит G20 в Майами.
Напомним, что немецкое правительство неоднократно предостерегало Москву от гибридных атак.
Ранее глава МИД Германии Иоганн Вадефуль на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что гибридные атаки России против европейских стран вышли на новый уровень.
По его словам, агрессия Кремля направлена, прежде всего, против тех государств, которые поддерживают Украину и отстаивают международное право.
В то же время, российская сторона продолжает выдвигать собственные требования на международной арене.
Так, на полях ООН глава МИД РФ Сергей Лавров выдвинул требования США относительно Венесуэлы и Ирана.
В частности, Кремль требует от Вашингтона уволить венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, а также прекратить ликвидацию представителей иранского режима.