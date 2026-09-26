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Лавров висунув США вимоги щодо Мадуро та Ірану

19:36 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Лавров висунув США вимоги щодо Мадуро та Ірану Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)
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США повинні звільнити венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, а також припинити атаки на владу Ірану.

З такими вимогами виступив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Росія наполягає на негайному звільненні Мадуро та його дружини, а також на недопущенні повторення подібних інцидентів", - заявив Лавров.

На цьому він не зупинився й озвучив нову вимогу Москви щодо Ірану.

За словами глави МЗС РФ, Кремль хоче, щоб Штати припинили ліквідацію представників іранського режиму.

"Росія вважає неприйнятним проявом силового диктату вбивство верховного лідера та представників влади Ірану", - публічно поскаржився Лавров.

За його словами, умовою для врегулювання ситуації навколо Ормузької протоки є відновлення довіри між арабськими країнами та Іраном.

Окрім звинувачень на адресу США, також пролунали претензії у бік Європи.

Російський дипломат почав вигадувати, що європейські союзники допомагають Україні завдавати ударів по території РФ.

"Європа робить усе, щоб зірвати перспективу мирних переговорів щодо України, у яких зацікавлені й США", - збрехав Лавров.

Також він цинічно додав, що "усі загрози безпеці РФ з боку Києва будуть усунені за підсумками СВО" (так російська влада називає війну проти України - ред.).

До речі, нещодавно Лавров пояснив, чи готова Росія зупинити бойові дії на час переговорів з Україною.

Ба більше, глава МЗС РФ публічно пригрозив Європі "дуже короткою" війною.

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Лавров Війна Росії проти України Сполучені Штати Америки Іран Николас Мадуро
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