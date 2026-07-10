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Німеччина запускає серійне виробництво наземних дронів Gereon для України

14:59 10.07.2026 Пт
2 хв
Коли Україна отримає перші дрони?
aimg Тетяна Степанова
Німеччина запускає серійне виробництво наземних дронів Gereon для України Фото: Німеччина запускає серійне виробництво наземних дронів Gereon для України (пресслужба ARX Robotics)
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Німецькі компанії DEUTZ і ARX Robotics запускають в Ульмі промислове серійне виробництво безпілотних наземних систем Gereon. Перші дрони планують поставити Україні вже наприкінці літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз DEUTZ.

"Щоб поставити Gereon Україні, ми нарощуємо виробництво на нашому заводі в Ульмі. Таким чином стратегічне партнерство з ARX Robotics робить вагомий внесок у зміцнення європейської оборонної політики шляхом підтримки України", - заявив генеральний директор оборонного підрозділу DEUTZ Марко Герре.

У компанії повідомили, що серійне виробництво має розпочатися впродовж наступних кількох тижнів, а перші системи, виготовлені на підприємстві в Ульмі, планують поставити Україні вже наприкінці літа.

Мюнхенська оборонно-технологічна компанія ARX Robotics розробляє безпілотні програмно-керовані наземні оборонні системи. Стратегічне партнерство між ARX Robotics і DEUTZ було укладено в жовтні 2025 року.

Крім швидкого нарощування промислового виробництва, партнерство передбачає використання силових установок DEUTZ у безпілотних наземних системах ARX Robotics. Йдеться про акумуляторні електричні приводи, а в майбутньому - також про компактні двигуни внутрішнього згоряння або гібридні силові установки.

Компанії також планують розробити інтерфейс, який поєднає програмну платформу ARX Robotics Mithra OS на основі штучного інтелекту із силовими установками DEUTZ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна та Німеччина розробляють спільну систему ППО для захисту всього європейського континенту. Проєкт дозволить перехоплювати балістичні ракети, що наразі є дефіцитною спроможністю для країн Європи.

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