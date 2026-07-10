Германия запускает серийное производство наземных дронов Gereon для Украины

Немецкие компании DEUTZ и ARX Robotics запускают в Ульме промышленное серийное производство беспилотных наземных систем Gereon. Первые дроны планируют поставить Украине уже в конце лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз DEUTZ .

"Чтобы поставить Gereon Украине, мы наращиваем производство на нашем заводе в Ульме. Таким образом, стратегическое партнерство с ARX Robotics вносит весомый вклад в укрепление европейской оборонной политики путем поддержки Украины", - заявил генеральный директор оборонного подразделения DEUTZ Марко Герре.

В компании сообщили, что серийное производство должно начаться в течение нескольких недель, а первые системы, изготовленные на предприятии в Ульме, планируют поставить Украине уже в конце лета.

Мюнхенская оборонно-технологическая компания ARX Robotics разрабатывает беспилотные программно управляемые наземные оборонные системы. Стратегическое партнерство между ARX Robotics и DEUTZ было заключено в октябре 2025 года.

Помимо быстрого наращивания промышленного производства партнерство предполагает использование силовых установок DEUTZ в беспилотных наземных системах ARX Robotics. Речь идет об аккумуляторных электрических приводах, а в будущем – также о компактных двигателях внутреннего сгорания или гибридных силовых установках.

Компании также планируют разработать интерфейс, соединяющий программную платформу ARX Robotics Mithra OS на основе искусственного интеллекта с силовыми установками DEUTZ.