Німеччина запросила ракети ППО на 3,5 млрд доларів: США схвалили потенційну угоду

Згідно із заявою Агенства зі співробітництва в галузі оборони і безпеки (DSCA), Берлін запросив у Вашингтона закупівлю:

173 ракет Standard Missile 6 (SM-6) Block I і 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, обидві вироблені компаній RTX;

також країна запросила супутнє обладнання.

"Цей продаж допоможе Німеччині реагувати на "поточні та майбутні загрози шляхом надання інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони, які можна буде розгорнути за допомогою її майбутніх надводних бойових літаків класу F127, оснащених системою гармати Aegis", - ідеться в заяві DSCA.

Там додали, що ця закупівля поліпшить також здатність країни діяти спільно зі збройними силами США та іншими союзниками.

Водночас Bloomberg зазначає, що уряду Німеччини та підрядникам оборонного сектору, які виробляють ці системи, - ще належить узгодити умови контракту. Крім того, Конгрес США може заблокувати продаж.

Видання додало, що чиновники США підштовхують членів НАТО взяти на себе більшу відповідальність за оборону континентів включно з постачанням зброї Україні.

Раніше в жовтні глава Пентагону Піт Хегсет сказав союзникам у Брюсселі, що сильна Європа повинна стримати Росію від подальшої агресії.

Самі країни-союзники США погодилися в червні збільшити свої витрати на оборону до 5% загалом, включно з 3,5% на "жорстку оборону".