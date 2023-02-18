Німеччина заморозила понад 5 млрд євро російських активів

Загальна сума російських активів, заморожених у Німеччині з початку війни в Україні, становила приблизно 5,3 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Останнє уточнило, що штрафні заходи торкнулися коштів не лише фізичних осіб та компаній, внесених до списків санкцій Євросоюзу, а й Центробанку РФ. Питання тижневика щодо суми заморожених грошей, що належать російським олігархам, міністерство залишило без відповіді.

За даними міністерства фінансів, нове Центральне управління з виконання санкцій (ZfS), як і раніше, знаходиться в процесі створення. Наразі там працюють 36 співробітників, але "безперервно" йде подальше збільшення штату. Для "пріоритетних областей, як-от ідентифікація активів", створюються відповідні структури.

Відповідно до другої частини закону про виконання санкцій у ФРН, ухваленої у грудні минулого року, ZfS також має вести реєстр заморожених активів, який публікується на сайті відомства. Однак цього й досі не відбувається.

Нагадаємо, раніше лідери Польщі та країн Балтії закликали ЄС використати 300 млрд євро заморожених резервів Центрального банку Росії та направити їх на допомогу переселенців в Україні.

Також ми писали, що Кабмін схвалив процедуру продажу заарештованих активів Росії в Україні.

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