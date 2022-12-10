UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина закупить для України майже півтисячі генераторів, частину вже передали

Фото: Німеччина закупить для України майже півтисячі генераторів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина надасть Україні 470 електрогенераторів різної потужності загальною вартістю 19,5 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook посольства Німеччини в Україні.

"Федеральна агенція з технічної допомоги (THW) надає Україні 470 електрогенераторів різних класів потужності загальною вартістю 19,5 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні посольства.

Повідомляється, що 150 електрогенераторів вже знаходяться в Україні, на цьому етапі планується подальше транспортування обладнання. Частину генераторів передадуть безпосередньо НЕК "Укренерго", решту відправлять до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Допомога надається за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини.

Раніше стало відомо, що Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, яка включає 45 силових трансформаторів та 50 генераторів.

Крім того, Естонія відправила Україні ще 11 автобусів із генераторами та енергетичним обладнанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
генератор