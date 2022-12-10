Германия закупит для Украины почти полтысячи генераторов, часть уже передали

Германия предоставит Украине 470 электрогенераторов разной мощности общей стоимостью 19,5 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Германии в Украине.
"Федеральное агентство по технической помощи (THW) предоставляет Украине 470 электрогенераторов разных классов мощности общей стоимостью 19,5 миллионов евро", - говорится в сообщении посольства.
Сообщается, что 150 электрогенераторов уже находятся в Украине, на данном этапе планируется дальнейшая транспортировка оборудования. Часть генераторов передадут непосредственно НЭК "Укрэнерго", остальные отправят в Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Помощь оказывается при финансировании Министерства иностранных дел Германии.
Ранее стало известно, что Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, которая включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.
Кроме того, Эстония отправила Украине еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.