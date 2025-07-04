Німеччина закупить танки на 25 млрд євро для посилення бригад НАТО, - Bloomberg

За словами обізнаних джерел, НАТО звернулася до Німеччини з проханням надати альянсу до семи бойових бригад протягом наступного десятиліття.

Бойові машини і танки, якщо їх схвалять, оснащуватимуть ці сили, повідомили на умовах анонімності обізнані джерела. Збільшення чисельності військ відображає зростаючу стурбованість союзників з приводу зростаючої ворожості Росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Велике замовлення

Замовлення, яке розглядають міністр оборони Борис Пісторіус і головні генерали Бундесверу, включатиме до 1000 бойових танків Leopard 2 і до 2500 броньованих бойових машин GTK Boxer, повідомили джерела. Танки виробляються KDNS і Rheinmetall, а бойові машини - ARTEC, спільним підприємством KDNS і Rheinmetall.

За словами джерел, загальна вартість замовлення може становити до 25 млрд євро, однак вони обумовили, що, оскільки переговори про закупівлі все ще тривають, остаточна сума може бути нижчою.

Очікується, що рішення будуть остаточно доопрацьовані в найближчі місяці, а законодавці можуть дати зелене світло до кінця року, повідомили джерела.

Німеччина озброюється перед лицем російської агресії

Німеччина взяла на себе зобов'язання направити додаткові бригади в рамках зусиль із досягнення нових цілей НАТО щодо підвищення потенціалу, які лідери погодили на саміті в Нідерландах у червні.

Незалежно від бойових танків і броньованих бойових машин, Берлін отримав початкове схвалення на початку цього року на купівлю понад 1000 броньованих модульних машин Patria у фінського оборонного виробника з тією ж назвою. Patrias замінить старіючий парк броньованих бойових машин Fuchs Бундесверу, кажуть джерела

Компанія з Гельсінкі співпрацює з KDNS і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) для створення Patria AMV, і, замовлення може коштувати до 2 млрд євро. Очікується, що близько 90% виробництва здійснюватиметься в Німеччині.

Новий правоцентристський канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв перетворити збройні сили країни на найсильніші в Європі, щоб протистояти зростаючій загрозі з боку Росії.