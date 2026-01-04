Німеччина закупить сотні нових крилатих ракет Taurus Neo на понад 2 млрд євро

Зазначається, що після реалізації контракту планується розгорнути в Німеччині виробництво великих партій Taurus Neo, що значно посилить ударні можливості Бундесверу та оборонний потенціал Європи.

"З Taurus Neo Німеччина цілеспрямовано нарощує свої найсучасніші можливості глибокого удару, роблячи критично важливий внесок у стримувальні спроможності Європи та НАТО", - заявив виконавчий директор MBDA Group зі стратегії Томас Готтшильд.

Як зазначили у компанії, роботи з розробки нових технологій уже розпочалися в межах контракту на обслуговування та модернізацію ракет Taurus, підписаного у грудні 2024 року. Це має забезпечити якнайшвидшу готовність перших систем Taurus Neo.

Новий контракт також передбачає:

розвиток передових технологічних спроможностей;

розширення виробничих потужностей;

підготовку до масштабного серійного випуску.

За оцінками, Німеччина планує закупити до 600 крилатих ракет Taurus Neo загальною вартістю близько 2,1 млрд євро.