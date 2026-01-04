Германия закупит сотни новых крылатых ракет Taurus Neo на более чем 2 млрд евро

Германия заключила контракт на развертывание производства крылатых ракет Taurus Neo. Компания TAURUS Systems - совместное предприятие MBDA и SAAB - получила заказ на подготовку производственной линии для серийного выпуска новых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз MBDA.
Отмечается, что после реализации контракта планируется развернуть в Германии производство крупных партий Taurus Neo, что значительно усилит ударные возможности Бундесвера и оборонный потенциал Европы.
"С Taurus Neo Германия целенаправленно наращивает свои самые современные возможности глубокого удара, делая критически важный вклад в сдерживающие способности Европы и НАТО", - заявил исполнительный директор MBDA Group по стратегии Томас Готтшильд.
Как отметили в компании, работы по разработке новых технологий уже начались в рамках контракта на обслуживание и модернизацию ракет Taurus, подписанного в декабре 2024 года. Это должно обеспечить скорейшую готовность первых систем Taurus Neo.
Новый контракт также предусматривает:
По оценкам, Германия планирует закупить до 600 крылатых ракет Taurus Neo общей стоимостью около 2,1 млрд евро.
Напомним, ранее мы сообщали, что Германия планирует запустить производство модернизированных крылатых ракет Taurus в 2029 году.
Модернизированная версия Taurus NEO должна получить:
Бюджет на разработку составляет 415 млн евро, а общий план закупок - около 600 новых ракет на сумму до 2 млрд евро.
СМИ отмечают, что модернизация Taurus будет включать новый двигатель, что потенциально может снять экспортные ограничения и открыть путь к передаче этих ракет Украине.
Несмотря на это, главной причиной, почему Германия до сих пор не передала Taurus Украине, остается ограниченное количество ракет и отсутствие действующего производства.