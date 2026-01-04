Німеччина закупить сотні нових крилатих ракет Taurus Neo на понад 2 млрд євро
Німеччина уклала контракт на розгортання виробництва крилатих ракет Taurus Neo. Компанія TAURUS Systems - спільне підприємство MBDA та SAAB - отримала замовлення на підготовку виробничої лінії для серійного випуску нових ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз MBDA.
Зазначається, що після реалізації контракту планується розгорнути в Німеччині виробництво великих партій Taurus Neo, що значно посилить ударні можливості Бундесверу та оборонний потенціал Європи.
"З Taurus Neo Німеччина цілеспрямовано нарощує свої найсучасніші можливості глибокого удару, роблячи критично важливий внесок у стримувальні спроможності Європи та НАТО", - заявив виконавчий директор MBDA Group зі стратегії Томас Готтшильд.
Як зазначили у компанії, роботи з розробки нових технологій уже розпочалися в межах контракту на обслуговування та модернізацію ракет Taurus, підписаного у грудні 2024 року. Це має забезпечити якнайшвидшу готовність перших систем Taurus Neo.
Новий контракт також передбачає:
- розвиток передових технологічних спроможностей;
- розширення виробничих потужностей;
- підготовку до масштабного серійного випуску.
За оцінками, Німеччина планує закупити до 600 крилатих ракет Taurus Neo загальною вартістю близько 2,1 млрд євро.
Taurus NEO
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Німеччина планує запустити виробництво модернізованих крилатих ракет Taurus у 2029 році.
Модернізована версія Taurus NEO має отримати:
- збільшену дальність польоту;
- покращений захист від радіоперешкод;
- удосконалену навігацію;
- нову головку самонаведення.
Бюджет на розробку становить 415 млн євро, а загальний план закупівель - близько 600 нових ракет на суму до 2 млрд євро.
ЗМІ зазначають, що модернізація Taurus включатиме новий двигун, що потенційно може зняти експортні обмеження й відкрити шлях до передачі цих ракет Україні.
Попри це, головною причиною, чому Німеччина досі не передала Taurus Україні, залишається обмежена кількість ракет та відсутність чинного виробництва.