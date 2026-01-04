Германия закупит сотни новых крылатых ракет Taurus Neo на более чем 2 млрд евро

Германия заключила контракт на развертывание производства крылатых ракет Taurus Neo. Компания TAURUS Systems - совместное предприятие MBDA и SAAB - получила заказ на подготовку производственной линии для серийного выпуска новых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз MBDA.

Отмечается, что после реализации контракта планируется развернуть в Германии производство крупных партий Taurus Neo, что значительно усилит ударные возможности Бундесвера и оборонный потенциал Европы.

"С Taurus Neo Германия целенаправленно наращивает свои самые современные возможности глубокого удара, делая критически важный вклад в сдерживающие способности Европы и НАТО", - заявил исполнительный директор MBDA Group по стратегии Томас Готтшильд.

Как отметили в компании, работы по разработке новых технологий уже начались в рамках контракта на обслуживание и модернизацию ракет Taurus, подписанного в декабре 2024 года. Это должно обеспечить скорейшую готовность первых систем Taurus Neo.

Новый контракт также предусматривает:

развитие передовых технологических возможностей;

расширение производственных мощностей;

подготовку к масштабному серийному выпуску.

По оценкам, Германия планирует закупить до 600 крылатых ракет Taurus Neo общей стоимостью около 2,1 млрд евро.