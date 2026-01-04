Германия закупит сотни новых крылатых ракет Taurus Neo на более чем 2 млрд евро
Германия заключила контракт на развертывание производства крылатых ракет Taurus Neo. Компания TAURUS Systems - совместное предприятие MBDA и SAAB - получила заказ на подготовку производственной линии для серийного выпуска новых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз MBDA.
Отмечается, что после реализации контракта планируется развернуть в Германии производство крупных партий Taurus Neo, что значительно усилит ударные возможности Бундесвера и оборонный потенциал Европы.
"С Taurus Neo Германия целенаправленно наращивает свои самые современные возможности глубокого удара, делая критически важный вклад в сдерживающие способности Европы и НАТО", - заявил исполнительный директор MBDA Group по стратегии Томас Готтшильд.
Как отметили в компании, работы по разработке новых технологий уже начались в рамках контракта на обслуживание и модернизацию ракет Taurus, подписанного в декабре 2024 года. Это должно обеспечить скорейшую готовность первых систем Taurus Neo.
Новый контракт также предусматривает:
- развитие передовых технологических возможностей;
- расширение производственных мощностей;
- подготовку к масштабному серийному выпуску.
По оценкам, Германия планирует закупить до 600 крылатых ракет Taurus Neo общей стоимостью около 2,1 млрд евро.
Taurus NEO
Напомним, ранее мы сообщали, что Германия планирует запустить производство модернизированных крылатых ракет Taurus в 2029 году.
Модернизированная версия Taurus NEO должна получить:
- увеличенную дальность полета;
- улучшенную защиту от радиопомех;
- усовершенствованную навигацию;
- новую головку самонаведения.
Бюджет на разработку составляет 415 млн евро, а общий план закупок - около 600 новых ракет на сумму до 2 млрд евро.
СМИ отмечают, что модернизация Taurus будет включать новый двигатель, что потенциально может снять экспортные ограничения и открыть путь к передаче этих ракет Украине.
Несмотря на это, главной причиной, почему Германия до сих пор не передала Taurus Украине, остается ограниченное количество ракет и отсутствие действующего производства.