Німеччина закупила майже півтисячі генераторів для України

Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) придбало 480 генераторів для того, щоб передати їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Як зазначає видання, з 480 електрогенераторів в Україну вже доставили 196. Їх використовуватимуть для стабілізації енергетичної інфраструктури, яка постраждала від атак росіян.

При цьому агентство відправило в Україну та сусідні країни 355 транспортів з допомогою.

"Ми вносимо найбільший внесок серед країн ЄС у цій сфері. Те саме стосується евакуації поранених і постраждалих. Ми вже евакуювали 600 людей, багато з яких було важко поранено і зараз отримують найкращу медичну допомогу в Німеччині", - заявила МВС ФРН Ненсі Фезер.

Варто зауважити, що THW - це німецька організація цивільної оборони та ліквідації наслідків стихійного лиха, яка входить до структури німецького МВС.