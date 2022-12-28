Німеччина закупила майже півтисячі генераторів для України
Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) придбало 480 генераторів для того, щоб передати їх Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як зазначає видання, з 480 електрогенераторів в Україну вже доставили 196. Їх використовуватимуть для стабілізації енергетичної інфраструктури, яка постраждала від атак росіян.
При цьому агентство відправило в Україну та сусідні країни 355 транспортів з допомогою.
"Ми вносимо найбільший внесок серед країн ЄС у цій сфері. Те саме стосується евакуації поранених і постраждалих. Ми вже евакуювали 600 людей, багато з яких було важко поранено і зараз отримують найкращу медичну допомогу в Німеччині", - заявила МВС ФРН Ненсі Фезер.
Варто зауважити, що THW - це німецька організація цивільної оборони та ліквідації наслідків стихійного лиха, яка входить до структури німецького МВС.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Об'єднані Арабські Емірати відправляють близько 2500 генераторів в Україну. Половина зараз перебуває в дорозі.
Також ми писали, що Казахстан передав Україні 41 генератор. Вони будуть розподілені між медзакладами.
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