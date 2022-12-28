Германия закупила почти полтысячи генераторов для Украины

Немецкое федеральное агентство по оказанию технической помощи (THW) приобрело 480 генераторов для того, чтобы передать их Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Как отмечает издание, из 480 электрогенераторов в Украину уже доставили 196. Их будут использовать для стабилизации энергетической инфраструктуры, которая пострадала от атак россиян.

При этом агентство отправило в Украину и соседние страны 355 транспортов с помощью.

"Мы вносим самый большой вклад среди стран ЕС в этой сфере. То же самое касается эвакуации раненых и пострадавших. Мы уже эвакуировали 600 человек, многие из которых были тяжело ранены и сейчас получают наилучшую медицинскую помощь в Германии", - заявила МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Стоит заметить, что THW - это немецкая организация гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий, которая входит в структуру немецкого МВД.