Германия закупила почти полтысячи генераторов для Украины
Немецкое федеральное агентство по оказанию технической помощи (THW) приобрело 480 генераторов для того, чтобы передать их Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Как отмечает издание, из 480 электрогенераторов в Украину уже доставили 196. Их будут использовать для стабилизации энергетической инфраструктуры, которая пострадала от атак россиян.
При этом агентство отправило в Украину и соседние страны 355 транспортов с помощью.
"Мы вносим самый большой вклад среди стран ЕС в этой сфере. То же самое касается эвакуации раненых и пострадавших. Мы уже эвакуировали 600 человек, многие из которых были тяжело ранены и сейчас получают наилучшую медицинскую помощь в Германии", - заявила МВД ФРГ Нэнси Фезер.
Стоит заметить, что THW - это немецкая организация гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий, которая входит в структуру немецкого МВД.
Напомним, ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты отправляют около 2500 генераторов в Украину. Половина сейчас находится в пути.
Также мы писали, что Казахстан передал Украине 41 генератор. Они будут распределены между медучреждениями.
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