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Німеччина закликала свої громадян у найближчі дні не їхати до Росії

Фото: Німеччина закликала свої громадян у найближчі дні не їхати до Росії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Німеччини звернулась до своїх громадян з проханням утриматись від поїздок до Російської Федерації найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ Німеччини.

Окрім цього в МЗС Німеччини просять бути обережнішими тих громадян, котрі вже знаходяться на території РФ.

Зокрема радиться утриматись від відвідувань таких міст як Білгород, Курськ, Брянськ, Воронеж, Ростов та Краснодар.

Скоріше за все така рекомендація пов'язана з наближення річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що Посольство США в Москві закликало своїх громадян терміново залишити територію Російської Федерації. Зокрема, через непередбачувані наслідки вторгнення російських військ в Україну.

Раніше посольство США в Москві вже закликало своїх громадян залишити територію РФ. Це було восени, а також на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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