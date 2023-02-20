Германия призвала своих граждан в ближайшие дни не ехать в Россию

Власти Германии обратились к своим гражданам с просьбой воздержаться от поездок в Российскую Федерацию в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на министерство иностранных дел Германии.
Кроме этого, в МИД Германии просят быть осторожнее тех граждан, которые уже находятся на территории РФ.
В частности, советуется воздержаться от посещений таких городов как Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.
Скорее всего, такая рекомендация связана с приближением годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, что Посольство США в Москве призвало своих граждан срочно покинуть территорию Российской Федерации. В частности, из-за непредсказуемых последствий вторжения российских войск в Украину.
Ранее посольство США в Москве уже призвало своих граждан покинуть территорию РФ. Это было осенью, а также в начале российского полномасштабного вторжения в Украину.
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