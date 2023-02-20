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Германия призвала своих граждан в ближайшие дни не ехать в Россию

Фото: Германия призвала своих граждан в ближайшие дни не ехать в Россию (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Германии обратились к своим гражданам с просьбой воздержаться от поездок в Российскую Федерацию в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на министерство иностранных дел Германии.

Кроме этого, в МИД Германии просят быть осторожнее тех граждан, которые уже находятся на территории РФ.

В частности, советуется воздержаться от посещений таких городов как Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.

Скорее всего, такая рекомендация связана с приближением годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что Посольство США в Москве призвало своих граждан срочно покинуть территорию Российской Федерации. В частности, из-за непредсказуемых последствий вторжения российских войск в Украину.

Ранее посольство США в Москве уже призвало своих граждан покинуть территорию РФ. Это было осенью, а также в начале российского полномасштабного вторжения в Украину.

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