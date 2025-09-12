Німеччина закликала партнерів надати Україні далекобійну зброю для ударів по Росії

Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп закликав НАТО надати Україні далекобійну зброю та попросив дозволу знищувати російські дрони ще на підльоті до її повітряного простору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.
За даними видання, Рьовекамп вимагає значно рішучішої реакції на масове порушення польського повітряного простору російськими дронами. Політик з партії ХДС висловився за постачання Україні далекобійної зброї.
"В умовах існуючої війни найкращим способом боротьби з дронами є знищення виробничих потужностей і засобів їх запуску. Тому партнери по НАТО повинні швидко оснастити Україну таким чином, щоб вона могла діяти проти цих цілей на російській території", - наголосив він.
Крім того, Рьовекамп закликав не чекати, поки російські дрони досягнуть повітряного простору країни НАТО, щоб почати з ними боротися.
"З дозволу відповідної країни, такої як Україна, має бути можливим знешкоджувати дрони, які становлять загрозу для території НАТО, вже в її повітряному просторі", - пояснив Рьовекамп.
Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня під час масштабної атаки РФ близько 20 російських дронів перетнули повітряний простір Польщі. Системи ППО змогли збити лише чотири безпілотники.
Це був перший випадок від початку повномасштабної війни в Україні, коли дрони РФ не лише були зафіксовані на території країни НАТО, а й збиті.
За останніми даними, на польській території виявили уламки 16 дронів, один із яких впав на територію військової бази.
Примітно, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав реакцію Альянсу "дуже успішною", зазначивши, що ніч показала готовність організації захищати кожен сантиметр своєї території, включно з повітряним простором.
Крім того, на запит Польщі наразі НАТО застосувало статтю 4, що дозволяє державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.