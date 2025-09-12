Німеччина закликала партнерів надати Україні далекобійну зброю для ударів по Росії

За даними видання, Рьовекамп вимагає значно рішучішої реакції на масове порушення польського повітряного простору російськими дронами. Політик з партії ХДС висловився за постачання Україні далекобійної зброї.

"В умовах існуючої війни найкращим способом боротьби з дронами є знищення виробничих потужностей і засобів їх запуску. Тому партнери по НАТО повинні швидко оснастити Україну таким чином, щоб вона могла діяти проти цих цілей на російській території", - наголосив він.

Крім того, Рьовекамп закликав не чекати, поки російські дрони досягнуть повітряного простору країни НАТО, щоб почати з ними боротися.

"З дозволу відповідної країни, такої як Україна, має бути можливим знешкоджувати дрони, які становлять загрозу для території НАТО, вже в її повітряному просторі", - пояснив Рьовекамп.