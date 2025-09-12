Германия призвала партнеров предоставить Украине дальнобойное оружие для ударов по России

По данным издания, Ревекамп требует значительно более решительной реакции на массовое нарушение польского воздушного пространства российскими дронами. Политик из партии ХДС высказался за поставки Украине дальнобойного оружия.

"В условиях существующей войны лучшим способом борьбы с дронами является уничтожение производственных мощностей и средств их запуска. Поэтому партнеры по НАТО должны быстро оснастить Украину таким образом, чтобы она могла действовать против этих целей на российской территории", - подчеркнул он.

Кроме того, Ревекамп призвал не ждать, пока российские дроны достигнут воздушного пространства страны НАТО, чтобы начать с ними бороться.

"С разрешения соответствующей страны, такой как Украина, должно быть возможным обезвреживать дроны, которые представляют угрозу для территории НАТО, уже в ее воздушном пространстве", - пояснил Ревекамп.