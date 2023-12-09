Німеччина закликала МОК "з обережністю" допускати росіян на Олімпіаду

На тлі рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про допуск росіян і білорусів до участі в Паризькій літній Олімпіаді 2024 року під нейтральним прапором, Фезер закликала ретельно перевіряти кожного окремого спортсмена з цих країн.

"МОК і міжнародним федераціям потрібно домогтися послідовного відсторонення тих російських і білоруських атлетів, які будь-яким чином підтримують російську агресивну війну проти України або якось пов'язані з російським урядом і російськими військовими", - заявила вона.

За словами Фезер, абсолютно неприпустимо, щоб українські спортсмени були змушені змагатися з росіянами, які підтримують агресивну війну Росії проти їхньої країни.

"Україна та український спорт мають і надалі отримувати повну підтримку та солідарність від світового спорту", - наголосила міністр.

Рішення МОК про допуск російських спортсменів на Ігри-2024

Нагадаємо, що вчора, 8 грудня, Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів із Росії та Білорусі. Вони змагатимуться під нейтральним статусом.

Україна зі свого боку розглядає бойкот Олімпіади, якщо туди допустять Росію та Білорусь. Як розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту змагань.

Міністри закордонних справ Естонії та Литви вже засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян до Олімпійських ігор-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.