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Германия призвала МОК "с осторожностью" допускать россиян на Олимпиаду

Фото: Германия призвала МОК "с осторожностью" допускать россиян на Олимпиаду (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Спортсмены из России и Беларуси, которые будут допущены на Олимпиаду, не должны поддерживать войну в Украине. Мировой спорт должен и в дальнейшем демонстрировать полную солидарность с Киевом.

Об этом заявила глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

На фоне решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов к участию в Парижской летней Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом, Фезер призвала тщательно проверять каждого отдельного спортсмена из этих стран.

"МОК и международным федерациям нужно добиться последовательного отстранения тех российских и белорусских атлетов, которые каким-либо образом поддерживают российскую агрессивную войну против Украины или как-то связаны с российским правительством и российскими военными", - заявила она.

По словам Фезер, абсолютно недопустимо, чтобы украинские спортсмены были вынуждены соревноваться с россиянами, которые поддерживают агрессивную войну России против их страны.

"Украина и украинский спорт должны и в дальнейшем получать полную поддержку и солидарность от мирового спорта", - подчеркнула министр.

Решение МОК о допуске российских спортсменов на Игры-2024

Напомним, что вчера, 8 декабря, Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Белоруссии. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Белоруссию. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту соревнований.

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы уже осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.

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