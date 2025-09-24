Німеччина закликала Європу збільшити допомогу Україні після заяви Трампа

Європі час "подорослішати" і взяти на себе більше відповідальності за Україну. Військова і фінансова допомога Києву має бути збільшена.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Його слова прозвучали після коментарів президента США Дональда Трампа, який підтримав Київ у намірі повернути всі свої території.

В інтерв'ю Deutschlandfunk Вадефуль зазначив, що Трамп усвідомив провал власних спроб переконати Володимира Путіна завершити війну. За його словами, заява американського президента свідчать про важливість посилення ролі Європи.

Сумніви в політиці США

Раніше Трамп закликав Україну поступитися територіями заради миру і демонстрував відкритість у відносинах з Володимира Путіним. Його різка зміна риторики викликала питання про те, чи зміниться фактична політика США.

Експерти вважають, що невизначеність у Вашингтоні може означати зростання навантаження на Європу, яка має взяти на себе більше військової та фінансової допомоги Києву.

Європа готується до більшої відповідальності

"Ми дійсно повинні подорослішати. Ми можемо зробити набагато більше, і не всі країни ЄС виконали обіцянки перед Україною", - сказав Вадефуль. Він зазначив, що Європі доведеться шукати додаткові військові та фінансові ресурси.

За його словами, слова Трампа корисні для України та Європи, оскільки показують провал його власних зусиль у діалозі з Путіним. Водночас він попередив, що посилення безпеки в Європі буде непростим процесом.

Реакція дипломатів

Два чиновники, які говорили з Reuters на умовах анонімності, попередили, що Трамп, можливо, подає сигнал: тепер Європа має допомогти Україні.

"Схоже, він прощається, чи не так? Але завтра все може змінитися. У будь-якому разі: карти нам зрозумілі. Ми знаємо, що робити", - заявив західноєвропейський чиновник.

Високопоставлений дипломат зі Східної Європи заявив, що коментарі Трампа щодо України були спрямовані на те, щоб позначити зміну позиції і показати, "що він починає відсторонюватися, посилаючи сигнал про те, що це питання Європи".

Заява Трампа

У своєму пості Трамп зазначив, Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність і потім "піти ще далі".

Він уточнив, що це можливо "з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО".