Німеччина закликає США поставити Україні хоча б одну систему Patriot, - Bloomberg

Кампанія тиску Берліна на свого трансатлантичного союзника є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО і ЄС збільшити допомогу Україні в галузі протиповітряної оборони, повідомили джерела видання.

Цього тижня Німеччина також продовжить чинити тиск на європейських союзників, включно з Францією та Італією, щоб оцінити, що вони можуть надати.

Підштовхування Німеччини - це свого роду розворот ролі Шольца, чий уряд після вторгнення Росії часто піддавався засудженню за затягування з поставками зброї. Німецький лідер, як і раніше, противиться відправленню Києву ракет великої дальності Taurus, стверджуючи, що такі поставки ризикують зробити країну учасником війни.

Але Шольц очолив зусилля з відправлення більшої кількості Patriot та інших систем ППО в Україну, оскільки побита війною країна зазнає дедалі частіших атак, що руйнують її енергетичну інфраструктуру і міські центри.

