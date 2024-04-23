Німеччина закликає США поставити Україні хоча б одну систему Patriot, - Bloomberg

Уряд Німеччини наполягає на тому, щоб США поставили Україні ще хоча б одну протиракетну систему Patriot, щоб допомогти закрити пролом у системі ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Кампанія тиску Берліна на свого трансатлантичного союзника є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО і ЄС збільшити допомогу Україні в галузі протиповітряної оборони, повідомили джерела видання.
Цього тижня Німеччина також продовжить чинити тиск на європейських союзників, включно з Францією та Італією, щоб оцінити, що вони можуть надати.
Підштовхування Німеччини - це свого роду розворот ролі Шольца, чий уряд після вторгнення Росії часто піддавався засудженню за затягування з поставками зброї. Німецький лідер, як і раніше, противиться відправленню Києву ракет великої дальності Taurus, стверджуючи, що такі поставки ризикують зробити країну учасником війни.
Але Шольц очолив зусилля з відправлення більшої кількості Patriot та інших систем ППО в Україну, оскільки побита війною країна зазнає дедалі частіших атак, що руйнують її енергетичну інфраструктуру і міські центри.
Останніми тижнями спостерігається значне збільшення інтенсивності повітряних атак Росії на українські міста та об'єкти інфраструктури.
Масовані ракетні обстріли з боку РФ призвели до виснаження українських систем протиповітряної оборони. Це дало змогу російським військам завдати істотної шкоди, включно з руйнуванням теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей.
У відповідь на критичну ситуацію, що склалася, президент України Володимир Зеленський заявив, що для надійного захисту повітряного простору країни необхідно всього 25 американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Першою на заклик України про допомогу із системами ППО відгукнулася Німеччина. Німецька влада провела інвентаризацію своїх запасів і активувала пошук додаткових систем по всьому світу.
У результаті цих зусиль Німеччина ухвалила рішення передати Україні ще одну систему Patriot.
Однак у пріоритеті України не лише Patriot, а й системи Samp-T теж здатні збивати балістику. В даний час ведуться переговори щодо отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.
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