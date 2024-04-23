Германия призывает США поставить Украине хотя бы одну систему Patriot, - Bloomberg

Правительство Германии настаивает на том, чтобы США поставили Украине еще хотя бы одну противоракетную систему Patriot, чтобы помочь закрыть брешь в системе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Кампания давления Берлина на своего трансатлантического союзника является частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и ЕС увеличить помощь Украине в области противовоздушной обороны, сообщили источники издания.
На этой неделе Германия также продолжит оказывать давление на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы оценить, что они могут предоставить.
Подталкивание Германии - это своего рода разворот роли Шольца, чье правительство после вторжения России часто подвергалось осуждению за затягивание с поставками оружия. Немецкий лидер по-прежнему противится отправке Киеву ракет большой дальности Taurus, утверждая, что такие поставки рискуют сделать страну участником войны.
Но Шольц возглавил усилия по отправке большего количества Patriot и других систем ПВО на Украину, поскольку избитая войной страна подвергается все более частым атакам, разрушающим ее энергетическую инфраструктуру и городские центры.
В последние недели наблюдается значительное увеличение интенсивности воздушных атак России на украинские города и объекты инфраструктуры.
Массированные ракетные обстрелы со стороны РФ привели к истощению украинских систем противовоздушной обороны. Это позволило российским войскам нанести существенный ущерб, включая разрушение теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей.
В ответ на сложившуюся критическую ситуацию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для надежной защиты воздушного пространства страны необходимо всего 25 американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Первой на призыв Украины о помощи с системами ПВО откликнулась Германия. Немецкие власти провели инвентаризацию своих запасов и активировали поиск дополнительных систем по всему миру.
В результате этих усилий Германия приняла решение передать Украине еще одну систему Patriot.
Однако в приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. В настоящее время ведутся переговоры по получению двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.
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