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Німеччина вже відправила Україні БМП Marder, - міністр оборони

Ілюстративне фото: Німеччина вже відправила Україні БМП Marder (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина розпочала постачання бойових машин піхоти Marder в Україну. Вони вже перебувають у дорозі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Чиновник не розкрив докладних деталей про те, коли саме обіцяні БМП будуть доставлені в Україну.

Зазначимо, Німеччина запевняла, що передасть Україні 40 одиниць такої техніки.

Нагадаємо, ще наприкінці січня стало відомо, що українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder.

Більш детально про німецькі бойові машини піхоти, які отримає Україна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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