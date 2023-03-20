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Германия уже отправила Украине БМП Marder, - министр обороны

Иллюстративное фото: Германия уже отправила Украине БМП Marder (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия начала поставки боевых машин пехоты Marder в Украину. Они уже находятся в пути.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Чиновник не раскрыл более подробных деталей о том, когда именно обещанные БМП будут доставлены в Украину.

Отметим, Германия заверяла, что передаст Украине 40 единиц такой техники.

Напомним, еще в конце января стало известно, что украинские военные прибыли в Германию для обучения на БМП Marder.

Более детально о немецких боевых машинах пехоты, которые получит Украина, можете узнать в материале РБК-Украина.

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