Німеччина ввела тимчасовий контроль на всіх сухопутних кордонах через мігрантів

Нагадаємо, 14 червня німецький поліцейський фургон вивіз до Польщі групу мігрантів із Близького Сходу.

На цьому тлі між країнами виник конфлікт. Прем'єр Польщі Дональд Туск провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом, щоб обговорити питання. Німецька сторона вибачилася за інцидент.

Пізніше Польща заявила про новий інцидент висилки мігрантів із Німеччини. Ймовірно, це була група українців.

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