Германия ввела временный контроль на всех сухопутных границах из-за мигрантов

Напомним, 14 июня немецкий полицейский фургон вывез в Польшу группу мигрантов с Ближнего Востока.

На этом фоне между странами возник конфликт. Премьер Польши Дональд Туск провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, чтобы обсудить вопрос. Немецкая сторона извинилась за инцидент.

Позже Польша заявила о новом инциденте высылки мигрантов из Германии. Вероятно, это была группа украинцев.

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