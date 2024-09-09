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Германия ввела временный контроль на всех сухопутных границах из-за мигрантов

Фото: Германия ввела временный контроль на всех сухопутных границах из-за мигрантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Германии объявило о временном пограничном контроле на всех сухопутных границах страны. Таким образом, хотят преодолеть нелегальную миграцию и защитить население от таких угроз, как исламский экстремизм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, пограничный контроль начнется 16 сентября и сначала продлится шесть месяцев.

"Мы укрепляем внутреннюю безопасность и продолжаем нашу жесткую линию против нелегальной миграции", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер.

Отметим, Германия имеет сухопутную границу длиной более 3700 км с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей.

Напомним, 14 июня немецкий полицейский фургон вывез в Польшу группу мигрантов с Ближнего Востока.

На этом фоне между странами возник конфликт. Премьер Польши Дональд Туск провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, чтобы обсудить вопрос. Немецкая сторона извинилась за инцидент.

Позже Польша заявила о новом инциденте высылки мигрантов из Германии. Вероятно, это была группа украинцев.

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