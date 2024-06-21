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Німеччина вислала нову групу мігрантів до Польщі: ймовірно, це були українці

П'ятниця 21 червня 2024 16:04
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Німеччина вислала нову групу мігрантів до Польщі: ймовірно, це були українці Ілюстративне фото: Німеччина вислала групу українців до Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща заявила про новий інцидент висилки мігрантів із Німеччини, який стався минулого тижня. Ймовірно, йдеться про групу українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Як пише видання, німецькі журналісти повідомили про те, що в суботу, 15 червня, на прикордонному мосту між містами Франкфурт-на-Одері та Слубиці німецькі поліцейські наказали групі з десятка жінок та чоловіків із багажем швидко перейти на територію Польщі.

При цьому причина, чому німецькі поліцейські прийняли таке рішення, залишалася невідомою.

"Попередні дані свідчать про те, що інцидент міг стосуватися групи українських громадян, яким німецька поліція відмовила у в'їзді", - прокоментував інцидент прессекретар головнокомандувача Прикордонної служби Польщі Анджей Юзвяк.

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що подібні дії німецької поліції "незаконні та скандальні".

Він пообіцяв, що обговорить таку тему з президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.

Що передувало

Варто зауважити, що це вже не перший випадок вислання мігрантів із Німеччини до Польщі. Зокрема, 14 червня німецький поліцейський фургон вивіз до Польщі групу мігрантів із Близького Сходу.

На цьому тлі між країнами виник конфлікт. Прем'єр Польщі Дональд Туск провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом, щоб обговорити питання. Німецька сторона вибачилася за інцидент.

До слова, у Словаччині змінять умови надання житла біженцям. Нові правила почнуть діяти з 1 липня.

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