Німеччина визначилася, з якої військової частини передасть Україні Leopard, - ЗМІ

За інформацією видання, зараз штатна кількість танків у цій в/ч в Аугустдорфі (громада у північно-західній частині ФРН) становить 44 одиниці. При цьому невідомо, скільки з них у строю.

У Westfalen Blatt додають, що 203-й танковий батальйон знаходиться в Литві в рамках місії НАТО "Розширена передова присутність", метою якої є захист східного флангу Альянсу від Росії.

"Танкісти Аугустдорфа знаходяться в країнах Балтії з серпня, і тепер на них чекають назад з танками. Німеччина планує поставити Leopard 2 в Україну наприкінці березня або на початку квітня. Поки неясно, чи будуть замінені танки, які заберуть у 203 танкового батальйона, і коли", - сказано у повідомленні видання.