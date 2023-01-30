Германия определилась, из какой военной части передаст Украине Leopard, - СМИ

Германия планирует поставить Украине 14 Leopard 2A6, которые сейчас принадлежат 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады Бундесвера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Westfalen Blatt.
По информации издания, сейчас штатное количество танков в этой в/ч в Аугустдорфе (община в северо-западной части ФРГ) составляет 44 единицы. При этом неизвестно, сколько из них в строю.
В Westfalen Blatt добавляют, что 203-й танковый батальон находится в Литве в рамках миссии НАТО “Расширенное передовое присутствие”, целью которой является защита восточного фланга Альянса от России.
"Танкисты Аугустдорфа находятся в странах Балтии с августа, и теперь их ждут обратно с танками. Германия планирует поставить Leopard 2 в Украину в конце марта или начале апреля. Пока неясно, будут ли заменены танки, которые заберут у 203 танкового батальона, и когда", - cказано в сообщении издания.
Напомним, ранее стало известно, что Германия согласилась передать Украине танки Leopard 2 и разрешила проводить соответствующие поставки другим странам.
Также мы писали, что, по словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, танки планируют доставить в Украину до конца марта.
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