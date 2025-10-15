Німеччина витратить 10 млрд євро на дрони для захисту Європи від Росії

Він зазначив, що така програма стане частиною масштабного переозброєння континенту на тлі зростаючої загрози з боку Росії.

Міністр привітав план із захисту від дронів, представлений генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Він підкреслив, що нещодавні випадки вторгнення безпілотників у повітряний простір таких країн, як Польща та Естонія, показали необхідність термінового зміцнення оборонних можливостей.

Німеччина готова зробити "видимий внесок"

"Німеччина, звісно, зробить сюди свій видимий внесок", - заявив Пісторіус журналістам у Брюсселі, де проходять переговори міністрів оборони країн НАТО.

Він додав, що закупівлі Німеччини охоплять дрони "всіх типів і висот", включно як з оборонними, так і ударними моделями.

"Перш за все, ми хочемо забезпечити, щоб численні індивідуальні заходи взаємодіяли як шестерні в єдиному механізмі", - зазначив глава німецького Міноборони.