Німеччина витратить 10 млрд євро на дрони для захисту Європи від Росії

Німеччина планує вкласти 10 млрд євро в закупівлю військових дронів у найближчі роки для захисту повітряного простору Європи і НАТО.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Він зазначив, що така програма стане частиною масштабного переозброєння континенту на тлі зростаючої загрози з боку Росії.
Міністр привітав план із захисту від дронів, представлений генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Він підкреслив, що нещодавні випадки вторгнення безпілотників у повітряний простір таких країн, як Польща та Естонія, показали необхідність термінового зміцнення оборонних можливостей.
Німеччина готова зробити "видимий внесок"
"Німеччина, звісно, зробить сюди свій видимий внесок", - заявив Пісторіус журналістам у Брюсселі, де проходять переговори міністрів оборони країн НАТО.
Він додав, що закупівлі Німеччини охоплять дрони "всіх типів і висот", включно як з оборонними, так і ударними моделями.
"Перш за все, ми хочемо забезпечити, щоб численні індивідуальні заходи взаємодіяли як шестерні в єдиному механізмі", - зазначив глава німецького Міноборони.
За словами Пісторіуса, Німеччина готова взяти на себе лідерство у створенні спільного щита проти повітряних загроз у рамках Євросоюзу.
Цей проєкт стане одним із ключових елементів нового п'ятирічного плану переозброєння, який представить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Йдеться про серію флагманських оборонних ініціатив, включно зі створенням системи протиракетного і противодронового захисту. План націлений на те, щоб Європа до 2030 року була повністю готова до відбиття можливих загроз.