Германия потратит 10 млрд евро на дроны для защиты Европы от России

Он отметил, что такая программа станет частью масштабного перевооружения континента на фоне растущей угрозы со стороны России.

Министр приветствовал план по защите от дронов, представленный генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он подчеркнул, что недавние случаи вторжения беспилотников в воздушное пространство таких стран, как Польша и Эстония, показали необходимость срочного укрепления оборонных возможностей.

Германия готова внести "видимый вклад"

"Германия, конечно, внесет сюда свой видимый вклад", - заявил Писториус журналистам в Брюсселе, где проходят переговоры министров обороны стран НАТО.

Он добавил, что закупки Германии охватят дроны "всех типов и высот", включая как оборонительные, так и ударные модели.

"Прежде всего, мы хотим обеспечить, чтобы многочисленные индивидуальные меры взаимодействовали как шестеренки в едином механизме", - отметил глава немецкого Минобороны.