Німеччина вирішила приховати дані про свої енергооб’єкти: що сталося

Як зазначає це відомство, що також займається контррозвідувальною діяльністю, іноземні спецслужби та інші диверсійні групи систематично шукають в інтернеті інформацію про німецькі цифрові, електричні та газові мережі.

Видання посилається на "Пам'ятку з безпеки для економіки", розроблену BfV, в якій йдеться, що публікації у вільному доступі в інтернеті часто містять дуже докладні відомості.

"Це стосується як презентаційних матеріалів, призначених для відомств або учасників економічного ринку, так і карт чи схем, на яких вказані місця розташування об'єктів або маршрути. Крім того, німецькі компанії розміщують в інтернеті докладні інструкції на випадок кризових ситуацій, тим самим надаючи ворожим спецслужбам і терористичним угрупованням можливість перервати або принаймні порушити порядок дій за тривогою після атаки", - зауважують у BfV.

Видання наводить приклади диверсійних дій. Так, у жовтні в результаті диверсії на кілька годин практично повністю був паралізований залізничний рух на півночі Німеччини. У концерні Deutsche Bahn та Міністерстві транспорту Німеччини виключили можливість звичайної технічної несправності.

"Ми знаємо, що кабелі були навмисно перерізані у двох різних місцях у Німеччині. Цілком зрозуміло, що це був навмисний і безглуздий вчинок", - заявив тоді міністр транспорту Фолькер Віссінґ.

Також у жовтні було звільнено очільника федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI) Арне Шенбома після звинувачень у надто тісних його зв'язках з РФ.

"Агресивна війна Росії проти України також знаменує собою поворотний момент у внутрішній безпеці. Ми готуємося до цього. Захист нашої критичної інфраструктури має найвищий пріоритет", - заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Видання нагадує, що федеральне відомство BfV рекомендує органам влади, промисловим об'єднанням та підприємствам публікувати в інтернеті менше відомостей про критичну інфраструктуру, карт і будівельних планів, щоб не вказувати на можливі цілі атак та їх слабкі місця.