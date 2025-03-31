Німеччина вимагатиме від ЄС "трохи жорсткості" щодо Угорщини, - Politico

Новий уряд Німеччини домовився тиснути на Європейський союз (ЄС), щоб той додав "трохи жорсткості" щодо країн, які "погано себе поводять". Ймовірно, мова йде про Угорщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Консерватори нового канцлера Фрідріха Мерца та Соціал-демократичної партії (СДПН) домовились вимагати від ЄС призупинення фінансування, а також права голосу для країн, які порушують ключові принципи економічного й політичного союзу, такі як, наприклад, верховенство права.

Попри те, що Угорщина не згадується в проєкті коаліційної угоди, Politico переконане, що мова йде саме про Будапешт - "найгіршого порушника в ЄС", якого роками звинувачують у:

руйнуванні демократичних норм;

згортанні свободи преси;

обмеженні незалежності суддів.

"Існуючі захисні інструменти, від судових розглядів про порушення і утримання коштів ЄС до призупинення членських прав, таких як право голосу в Раді ЄС, повинні застосовуватися набагато більш послідовно, ніж раніше", - написали учасники написали учасники переговорів у проєкті коаліційної угоди про політику в ЄС.

Угорщина та ЄС

У 2018 році ЄС запустив проти Угорщини перший етап процедури за статтею 7, яка відома як "ядерний варіант", через підозри у порушеннях основних цінностей й фундаментальних прав блоку. Пізніше цей процес застопорився через політичні розбіжності між країнами-членами.

У 2022-му Європейська комісія заблокувала Угорщині 22 мільярди євро через занепокоєння щодо прав людини та незалежності судової системи.

Зокрема ще одна розбіжність між ЄС та Будапештом виникла через "дружні" відносини між прем'єр-міністром Віктором Орбаном з Москвою.

Тим часом країни-члени ЄС обговорюють можливість ухвалення рішень щодо України без участі Угорщини.